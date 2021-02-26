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NBA／「坐直升機成為Kobe」歌詞消費布萊恩 遺孀也動怒

記者陳元廷／綜合外電報導
布萊恩一家人。（美聯社）
布萊恩一家人。（美聯社）

美國饒舌歌手米爾（Meek Mill）的新歌近日爆出爭議，歌詞中提到已逝NBA巨星布萊恩（Kobe Bryant）與墜機意外，讓遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）不滿：「我覺得這段歌詞相當不尊重且不考慮他人感受，我對你創作音樂並不熟悉，但我認為你該作得更好。」

饒舌歌手米爾的新歌《Don't Worry (RIP Kobe)》其中一句歌詞寫到，「如果我缺了（愛），我會坐著直升機出去，成為另一個布萊恩（Yeah, and if I ever lack, I'm goin' out with my chopper, it be another Kobe）」。歌曲原本是要致敬布萊恩，但這句歌詞被球迷與凡妮莎認為，不尊重逝者。

凡妮莎近日強調：「假如你是他的球迷，那沒關係，但絕對有更好方式來顯示你對我丈夫的欣賞，這樣方式在我看來有欠尊重。」米爾事後也在推特表示，我私下已經跟凡妮莎道歉，並且也要外界別再炒作此事，讓凡妮莎受到傷害。

布萊恩墜機身亡意外事發超過一年時間，其所造成的難以撫平悲痛依然存在諸多人心中，凡妮莎也幾度懇求，希望外界別過度操作這起悲劇，引起自己跟布萊恩親朋好友的二度傷害。

饒舌歌手米爾。（美聯社）
饒舌歌手米爾。（美聯社）

墜機 美國 推特

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