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NBA／雙星拆穿魔術 籃網笑納8連勝

體育新聞組／綜合報導
哈登（右）攻下20分，率籃網豪取八連勝。（路透）
哈登（右）攻下20分，率籃網豪取八連勝。（路透）

籃網隊杜蘭特（Kevin Durant）25日對魔術連6場缺陣，無礙球隊繼續連勝腳步，厄文（Kyrie Irving）與哈登（James Harden）合攻47分，終場以129：92拆穿魔術，笑納8連勝。此外，76人安比德（Joel Embiid）全場20投僅5中但靠著12罰11中，仍攻下23分9籃板4助攻2抄截，主場111：97輕取獨行俠。

籃網此役花了1節半時間暖機，第2節後半段一舉拉出19比4攻勢，打得對手毫無招架之力。魔術下半場也顯得欲振乏力，末節更是一瀉千里，讓籃網最大領先一度來到40分之多。

厄文此役繳出27分與9助攻，哈登則挹注20分、7助攻與9籃板，沙米特（Landry Shamet）也有19分進帳外帶9籃板；魔術部份，佛西維奇（Nikola Vucevic）仍為中流砥柱，個人貢獻28分、12籃板。

另一場比賽，76人上半場取得59：43領先優勢，之後一路掌控比賽，比賽最多贏到26分，幾乎是讓第四節淪為垃圾時間。獨行俠結束2連勝，至於76人則是在最近5場比賽中贏得4勝。

76人團隊命中率僅43.3%，三分球命中數也略低對手，但第二節靠著安比德獨拿13分，單節殺出36：21的攻勢，一舉拉開比分。即便獨行俠在第三節試圖縮小差距，但始終難以越雷池一步，落後分差更加擴大。

獨行俠唐西奇（Luka Doncic）表現欠佳，僅得到19分4助攻3籃板，還發生7次失誤。

厄文

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