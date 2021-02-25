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NBA／被批像稻草人…獨行俠想賣波爾辛吉斯？庫班否認

體育新聞組／綜合報導
獨行俠老闆否認交易波爾辛吉斯。（路透）
獨行俠老闆否認交易波爾辛吉斯。（路透）

獨行俠長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）近日陷入交易傳聞，此消息也傳進老闆庫班（Mark Cuban）耳裡，一向非常挺自家球員的他也闢謠此事，並對波爾辛吉斯受到許多無情批評而感到憤怒。

美媒「Bleacher Report」早前報導，波爾辛吉斯防守效率下降，獨行俠已悄悄在交易市場探聽波爾辛吉斯身價，「除了唐西奇（Luka Doncic）外，他們正在為陣容裡缺陷進行改造，而這也是尼爾森（Donnie Nelson，獨行俠總管，老尼爾森（Don Nelson）之子）一貫的作風。」

「獨行俠肯定知道波爾辛吉斯的狀況，他們正在自由市場試水溫，因為他們知道會有人來詢問報價。」

對此庫班也在第一時間否認，「這消息不是正確的，我們根本沒有討論過有關波爾辛吉斯的交易，這件事沒有發生。」

而報導當中也有位匿名西區高層對波爾辛吉斯給出負面評價，「他看起來無法找回狀態，在場上他就像一個稻草人，你也無法指望他的跳投能力，我甚至不確定他能不能防住聯盟中任何一名球員」，對此庫班開嗆回應，「我們對這位西區高層的言論感到不開心，沒有任何交易消息，我認為這只是他們看待波爾辛吉斯的另一種方式。」

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