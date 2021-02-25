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NBA／川普走了 湖人想恢復訪問白宮

體育新聞組／綜合報導
NBA公布下半球季賽程。（歐新社）
NBA公布下半球季賽程。（歐新社）

NBA 24日公布2020-21下半球季程賽，一如預期，對於在3月10日至5月16日68天內進行多達40場比賽的球員和球隊來說，可能十分辛苦。

本賽季剛開始時，所有30支球隊原訂在73天的72場比賽中，各隊平均出賽37場或38場。上半球季於12月22日開始，將於3月4日結束，之後舉行明星賽。但在24日之前，由於新冠病例和安全規定，有30場比賽被延後。

除非在上半季最後9天出現疫情造成的延後，否則只有洛杉磯快艇隊一支球隊如期打完原定的38場比賽。多倫多暴龍隊、紐約尼克隊、洛杉磯湖人隊、金州勇士隊和布魯克林籃網隊等5支球隊則在3月4日之前打完37場。

下半球季有一場特別值得關注。湖人隊定4月28日客場挑戰華盛頓巫師隊，這是湖人自去年奪冠後在華府的第一場比賽，他們希望恢復奪冠球隊訪問白宮的傳統，拜會拜登總統。在川普任職的4年中，沒有NBA球隊收到白宮邀請。

爭取西區季後賽出線的孟菲斯灰熊隊和聖安東尼奧馬刺隊，可能是下半球季最辛苦的兩支隊伍。不止要打40場比賽，還將面臨最多的客場賽程，分別為22場和23場。其他球隊在本賽季下半場要打至少16場、最多19場客場比賽。

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