NBA／爵士28顆3分球破隊史 板凳發威貢獻19球

英格斯飆進生涯新高的7顆三分球。（美聯社）

三分線外火力大放送，爵士隊22日在主場予取予求，全場投進28顆三分球，再度改寫隊史紀錄，以132：110擊敗黃蜂，戰績25勝6敗穩居全聯盟龍頭。

爵士只要碰到黃蜂，三分球投得超順，兩隊5日首次交手，黃蜂26顆三分球締造隊史新紀錄，短短17天再碰面，爵士火力更凶猛，28球有19球來自板凳球員，也是NBA 前所未見。

尼恩（Georges Niang）三分球7投全中，英格斯（Joe Ingles）同樣飆進7顆，兩人都寫下個人單場新高，克拉克森（Jordan Clarkson）也有5顆，光是這3名替補球員就包辦62分。

爵士單場平均投進16.8顆三分球，只花31場達到500顆，寫下NBA單季三分球最快速度。

爵士開季前8戰4勝4敗，接下來衝出11連勝，近12戰10勝2敗，22日得分最高是米契爾（Donovan Mitchell）23分，其中3顆三分球，另有8次助攻；針對全隊三分球秀，他說：「聯盟排名第一的球隊就該這樣贏球，我們還要繼續。」

其實黃蜂打到第3節結束，只以90：91落後，但爵士第4節火力全開，投進11顆三分球，最後大贏22分，米契爾認為嚴密防守也是致勝原因。

黃蜂得分最高是海瓦德（Gordon Hayward）、小鮑爾 （LaMelo Ball）各得21分，總教練博雷戈（James Borrego）認為，隊上年輕球員要從這場比賽學到東西，得不了分、防守出問題時，是否有能力維持強度、挽回頹勢。