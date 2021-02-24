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NBA／悲！楊恩關鍵拋投失手遭騎士逆轉 明星賽後補又落選

體育新聞組╱綜合報導

NBA例行賽，老鷹23日對戰騎士；終場前19.5秒還握有1分領先的老鷹，在楊恩（Trae Young）切入拋投失手後，沒想到最後一波防守竟然禁區大鬧空城計，讓騎士未經選秀的菜鳥史蒂文斯（Lamar Stevens）直衝籃下灌進超前分，幫助球隊在主場以112：111逆轉氣走老鷹，終結10連敗。

塞克斯頓（Collin Sexton）此戰拿下全隊最高29分，外加5助攻，葛蘭德（Darius Garland）17分8助攻，艾倫（Jarrett Allen）13分14籃板4阻攻，溫德勒（Dylan Windler）15分5籃板。

未能把握關鍵一投的楊恩，這場比賽27投9中，得到28分12助攻7籃板。柯林斯（John Collins）在比賽中因腦震盪協議提前退場，他上場13分鐘，拿到13分3籃板。

此外，NBA官方23日公布今年明星賽的替補陣容名單，其中有4位首度入選明星賽。這其中包括威廉森（Zion Williamson）、拉文（Zach LaVine）、布朗（Jaylen Brown）、藍道（Julius Randle）都是生涯首度入選明星賽；但包括老鷹的楊恩（Trae Young）、太陽後衛布克（D.Booker）、溜馬前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）都在今年打出相當出色的球季，無奈卻成明星賽的最大遺珠。

老鷹少主楊恩上個賽季高調入選明星賽，甚至還落淚，加上越投越遠的外線能力，完全符合現今NBA的大三分趨勢，沒想到今年楊恩繳出平均26.9分、9.5次助攻的成績單，卻意外連替補名單都沒有。

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