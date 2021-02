21日的快艇與籃網之戰在爭議聲浪中落幕,哈登(James Harden)靠製造對方進攻犯規,硬生生沒收雷納德(Kawhi Leonard)追平上籃,包括苦主自己本人還有快艇主帥跟隊友賽後都抱屈,認為哈登犯規在先且有假摔嫌疑。

Kawhi was called for an offensive foul on Harden: pic.twitter.com/3TyukEZSzH