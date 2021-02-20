NBA／佛西維奇締完美大三元 勇士第四節慘遭逆轉

佛西維奇成為了自1985年以來第二位單場得到30分大三元且沒有失誤的中鋒。（Getty Images）

在缺兵少將的情況下，佛西維奇（Nikola Vucevic）奮力攻下30分16籃板10助攻，完成本季首度大三元，也是生涯第3次，搭配佛尼爾（Evan Fournier）的28分6助攻4籃板，魔術第四節後來居上，19日以124：120擊敗勇士 。魔術近4戰拿下3勝，勇士則是結束2連勝。

影音來源：YouTube

魔術上半場比賽靠著佛西維奇和佛尼爾合拿37分，取得64比51的領先優勢；不過第三節勇士火力全開，柯瑞 （Stephen Curry）、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）、維金斯（Andrew Wiggins）聯手攻下35分，帶動全隊單節豪取43分，反而取得超前。

挾此氣勢，勇士在第四節一度領先達13分，但皆下來球隊進攻完全停擺，遭魔術轟出一波20比6的攻勢，加上歐契奇（Chuma Okeke）和洛斯（Terrence Ross）接連砍進三分球，魔術一股作氣領先7分，儘管柯瑞連轟2記三分球還以顏色，但剩下3.5秒還是錯失追平三分球機會，勇士只能遺憾吞敗。

除了佛西維奇和佛尼爾的出色發揮外，洛斯又拿下24分，歐契奇11分5籃板3阻攻。

柯瑞全場25投僅9中，三分球13投4中，得到23分11助攻5籃板；烏布瑞拿到26分7籃板4抄截，維金斯16分4籃板，格林（Draymond Green）6分8助攻6籃板。