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NBA／里拉德又無緣明星賽 歐尼爾鳴不平

體育新聞組╱綜合報導
里拉德再成明星賽先發遺珠，眾人不平。（路透）
里拉德再成明星賽先發遺珠，眾人不平。（路透）

NBA官方18日公布全明星賽東西區先發陣容，在眾多頂尖後衛的西區當中，最終由柯瑞（Stephen Curry）及唐西奇（Luka Doncic）出線。

其中最大遺珠，非拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）莫屬，本賽季里拉德平均貢獻29.8分、4.4籃板及7.7助攻，近期傷了主力麥凱倫（C.J. McCollum）、諾基奇（Jusuf Nurkic）的情況下，里拉德硬是率隊打出一波6連勝，戰績位居西區第四。

跟去年情況類似，里拉德在球迷投票排名上不敵唐西奇，落居西區後場第三位，而在球員及媒體排名中，里拉德皆奪下西區後場第二位，由於兩人在三項總票數相同，聯盟最終以球迷票數最多為基準，讓唐西奇連續第二年成為明星賽先發球員。

在投票結果公布之後，與眾多現役球員有過節的名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）卻幫里拉德說話，「我仍然認為里拉德應該成為明星賽先發球員，在比賽中，沒有人像那傢伙一樣讓人感到恐懼...」

五度入選明星賽的大前鋒勒夫（Kevin Love）則是語帶嘲諷地表示：「還有人認為里拉德是明星賽MVP的熱門人選嗎？」，而勒夫隊友南斯（Larry Nance Jr.）也誇張表示，「里拉德不是明星賽先發？那他下一場比賽有好戲看了，我知道他會得到19298281分...」

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