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NBA／明星賽先發 詹姆斯8奪人氣王

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯第8度獲人氣王。（美聯社）
詹姆斯第8度獲人氣王。（美聯社）

NBA官方18日公布明星賽的東西區先發球員名單，詹姆斯（LeBron James）第八度成為人氣王，而東區則是由杜蘭特（Kevin Durant）領軍。

西區先發五人分別是：詹姆斯、約柯奇（Nikola Jokic）、雷納德（Kawhi Leonard）、柯瑞（Stephen Curry）、唐西奇（Luka Doncic）。戴維斯（Anthony Davis）和里拉德（Damian Lillard）則是無緣入選。

東區先發5人分別是：杜蘭特、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、安比德（Joel Embiid）、比爾（Bradley Beal）、厄文（Kyrie Irving）。轉戰東區的哈登（James Harden）則是名列後場第三，無緣先發。

詹姆斯總共得到592萬2554票，連續5年獲得人氣王，也是生涯第8次拿到明星賽最高票，僅次於喬丹（Michael Jordan）的9次。此外，詹姆斯已經連續5年高居人氣王，這項成績也僅次於1987年至1993年的喬丹，當時喬丹是連7年。

另一項驚人數據是，詹姆斯已經連續17年獲選明星賽先發，高居史上第一，第2名的庫西（Bob Cousy）則是連續13年，和詹姆斯有一段差距。

而詹姆斯生涯17次入選明星賽，在聯盟歷史上僅次於賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的19次和布萊恩（Kobe Bryant）的18次。

今年第2高票則是杜蘭特，總共得到556萬7106票，成為東區史上票數最高的隊長。至於柯瑞累積548萬1033票，排名第3。

今年明星賽將在3月7日於亞特蘭大舉行，一開始先舉辦三分球大賽和技術挑戰賽，正賽的中場休息時間則是進行灌籃大賽。賽制和上季一樣沿用目標得分制。

喬丹 柯瑞 厄文

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