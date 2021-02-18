NBA／明星賽先發名單出爐 詹姆斯第8度獲人氣王

明星賽先發出爐，杜蘭特與詹姆斯分居東西區人氣王。(取材自NBA官方推特)

NBA官方今天公佈明星賽的東西區先發球員名單，詹姆斯（LeBron James）第8度成為人氣王，而東區則是由杜蘭特（Kevin Durant）領軍。

西區先發5人分別是：詹姆斯、約柯奇（Nikola Jokic）、雷納德（Kawhi Leonard）、柯瑞 （Stephen Curry）、唐西奇（Luka Doncic）。戴維斯（Anthony Davis）和里拉德（Damian Lillard）則是無緣入選。

西區先發五人。(取材自NBA官方推特)

東區先發5人分別是：杜蘭特、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、安比德（Joel Embiid）、比爾（Bradley Beal）、厄文（Kyrie Irving）。轉戰東區的哈登（James Harden）則是名列後場第3，無緣先發。

東區先發五人。(取材自NBA官方推特)

詹姆斯總共得到592萬2554票，連續5年獲得人氣王，也是生涯第8次拿到明星賽最高票，僅次於喬丹 （Michael Jordan）的9次。第2高票則是杜蘭特，總共得到556萬7106票，成為東區史上票數最高的隊長。至於柯瑞累積548萬1033票，排名第3。

今年明星賽3月7日於亞特蘭大舉行，一開始先舉辦三分球大賽和技術挑戰賽，正賽的中場休息時間則是進行灌籃大賽。賽制和上季一樣沿用目標得分制。