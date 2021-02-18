背傷隱憂 林書豪缺席G聯盟賽事 媒體：不利重返NBA

林書豪17日因背部緊繃缺席G聯盟賽事，美媒表示，這可能成為他回歸NBA的阻礙。(Getty Images)

林書豪 17日因背部緊繃缺席G聯盟賽事，美媒表示，對於急欲尋求重返NBA 的林書豪而言，恐是壞消息，可能成為他回歸NBA的阻礙。

今年32歲的林書豪在效力於CBA北京首鋼隊一季後，決定回到美國，繼續追逐NBA的夢想，並加入NBA金州勇士 「G聯盟」（G League）聖塔克魯茲勇士隊，等待再度踏上NBA舞台的機會。

不過，加州「信使新聞」（The Mercury News）報導，林書豪因背部緊繃缺席與坎頓劍客的比賽，聖克魯斯勇士隊最終以111：108險勝，收下本季第2勝。

報導指出，當林書豪選擇從G聯盟聖塔克魯茲勇士隊起步後，他必須向NBA球隊證明自己身體健康，而傷勢恐阻礙他重返NBA。

G聯盟將在25天內打完15場賽事，賽事密集，若林書豪其中一場輪休，仍在合理範圍內，報導指出，林書豪若能在下一戰歸隊，並繳出出色的表現，才能消除NBA球隊的疑慮，一旦受傷，想重回NBA，可能得再多等一年。

林書豪本季在G聯盟出賽4場，平均上場30.5分鐘，場均17.8分、2籃板、7.3助攻，其中外線命中率高達47.8%。