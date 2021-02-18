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NBA／2011年差點跳槽NFL？詹姆斯：這隊連球衣都送來了

編譯中心／綜合報導
詹姆斯接受《The Athletic》的採訪時透露，自己曾經收到NFL球隊的試訓邀請。 （Getty Images）
詹姆斯接受《The Athletic》的採訪時透露，自己曾經收到NFL球隊的試訓邀請。 （Getty Images）

湖人球星詹姆斯(LeBron James)對美式足球的熱愛眾所皆知，高中時期更是一名籃球、美足雙棲的運動好手，近日詹姆斯接受《The Athletic》的採訪時透露，自己曾經收到NFL球隊的試訓邀請。

2011年當時效力於熱火的詹姆斯，在總冠軍賽以2-4不敵小牛(現獨行俠)後，讓當時仍處在《The Decision》風頭的詹姆斯背負更多罵名，再加上當時封館的不確定性，詹姆斯曾經考慮跳槽到NFL。

當時年僅26歲的詹姆斯收到達拉斯牛仔的試訓邀請，而另一支NFL球隊西雅圖海鷹更是寄出球衣送給詹姆斯，希望他能與球隊一同訓練。

談到潛在的NFL生涯時，詹姆斯不諱言自己總是在考慮這個問題，「我不介意在停擺期間找些樂子，所以如果我為牛仔或是海鷹試訓，我是可以入選球隊陣容的，當時我的身體仍處於顛峰，我知道自己在美式足球場上的能力。」

詹姆斯自從高三後就再也沒接觸過美式足球，他清楚自己在籃球場上更能展現天賦，而詹姆斯也兌現承諾，一共奪下了4座NBA總冠軍、4座年度MVP，更成為聯盟歷史得分排行榜第二位，將自己寫在NBA史頁當中，但詹姆斯表示自己仍未失去對美式足球的熱愛，「若能成為一名高中美式足球教練的話，那該有多酷，不管是總教練或是進攻協調員，或是叫出瑞德（Andy Reid，NFL酋長隊總教練）那樣的戰術，我熱愛這項運動，我一直都在關注美式足球，它就是這樣伴我成長。」

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