NBA／安比德準大三元領軍 76人賞火箭7連敗

76人有安比德準大三元領軍，打退火箭。(Getty Images)

上半場領先火箭多達26分的76人，甚至第四節之初還領先18分，沒想到卻差點翻船，被火箭殺出一波24比10的攻勢，雙方一下子縮小到僅有4分差。不過安比德（Joel Embiid）和哈里斯（Tobias Harris）接下來合拿8分，穩住球隊領先優勢。最終，76人有驚無險在主場以118比113擊敗火箭。

安比德全場21投10中包括12罰10中，豪取31分11籃板9助攻2抄截，差點完成大三元；小柯瑞 （Seth Curry）13投8中得到25分5助攻，哈里斯24分15籃板5助攻2阻攻。西蒙斯（Ben Simmons）則是因病缺陣。

76人前三節團隊命中率高達53.8%，三分球命中率也超過5成，然而整個第四節命中率慘跌到僅剩25%，三分球3投0中，所幸靠著16罰14中的加持，避免讓對手演出大逆轉。

第四節獨拿14分的沃爾（John Wall），得到28分7助攻3籃板，但也出現7次失誤；卡森斯（DeMarcus Cousins）19分8籃板4助攻2抄截2阻攻，泰特（Jae'Sean Tate）19分6籃板4助攻3抄截，葛登（Eric Gordon）17分6助攻。

76人結束近期的3連敗，而火箭則是苦吞7連敗。