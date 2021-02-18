NBA／比爾0.1秒關鍵兩罰 巫師主場氣走金塊笑納3連勝

比爾在比賽最後0.1秒突破禁區造成犯規，巫師就靠著這2罰氣走金塊！ (歐新社)

比爾（Bradley Beal）17日攻下25分10助攻4籃板，並在比賽最後0.1秒突破禁區造成犯規，巫師就靠著這兩罰機會，以130比128險勝金塊。

這場比賽雙方呈現起伏狀態，金塊首節在約柯奇（Nikola Jokic）獨拿15分的帶動下，取得41比24的大幅領先；但比爾第二節攻下14分，加上伯坦斯（Davis Bertans）三分球4投全中，巫師還以顏色，在這一節豪取46分，反而在上半場取得70比64的超前。

兩隊第三節都打出高命中率，巫師仍握有7分領先優勢。穆雷（Jamal Murray）第四節火力甦醒，單節攻下19分，特別是最後兩記關鍵三分球，幫助球隊從一度落後13分追到平手。不過格林在最後一波防守中與比爾發生身體碰撞，儘管金塊不滿此判決，但也只能目送比爾兩罰全中帶走比賽。

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）全場15投僅5中，還出現8次失誤，但仍拿下12分13籃板12助攻，完成本季第7次大三元，也是生涯第153次。伯坦斯火力全開，三分球11投9中，狂飆生涯新高35分。八村壘14分4籃板3助攻。

金塊方面，約柯奇依然神勇，21投12中拿下33分9助攻7籃板2抄截，穆雷得到35分9籃板6助攻；波特（Michael Porter Jr.）和坎帕佐（Facundo Campazzo）各拿到14分。