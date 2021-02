柯瑞 (Stephen Curry)帶起三分出手後不看籃框風潮,不少NBA 球員都紛紛起而仿效,快艇後衛貝佛利(Patrick Beverley)日前也致敬了柯瑞,且得意洋洋的他也向外界喊話,要網友們多多分享讓這短片爆紅。

貝佛利是在15號對騎士比賽第3節前段時,在左側底角一接獲隊友傳球就毫不猶豫出手,球一離手更馬上把頭轉開,模仿柯瑞預知投籃即將命中,順利完成這動作的他賽後也大方透露,自己這麼做就是要搏版面。

「我也要像其他做這動作的人一樣爆紅,讓我的這影片瘋傳吧,給我一些愛」,貝佛利賽後表示,他甚至還在推特 轉發自己講這段話的報導,還特別標記柯瑞說:「原來做這動作投進球的感覺是這麼一回事啊。」

@StephenCurry30 so that’s how it feels 😂 https://t.co/uPV99ANl6c