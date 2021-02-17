NBA／約柯奇獨力難撐大局 綠衫軍甩低潮力碎金塊

約柯奇(中)一枝獨秀，難敵綠衫軍攻勢吞敗仗。(路透)

近況低迷的塞爾蒂克日前勝率跌到5成，且總裁安吉（Danny Ainge）罕見公開說重話，表示若球隊狀態再繼續不振，交易是不得不的作為，而綠衫軍16日逮住傷兵滿營的金塊，終於一吐怨氣，以112比99拿下勝利。

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金塊此役少了米爾賽普（Paul Millsap）、哈里斯（Gary Harris）與巴頓（Will Barton）這3位輪替要角，雖有準MVP候選約柯奇（Nikola Jokic）一枝獨秀，第3節前段連續得分，一度追平戰局，但塞爾蒂克雙槍及時挺身，又拉開比數。

泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）聯手，包辦綠衫軍第3節後段連續12分，金塊末節手感不佳，也無力扭轉戰局。布朗本場攻下全隊最高27分，泰托姆挹注21分與8助攻，華克（Kemba Walker）添17分。

此外，年輕中鋒威廉 斯（Robert Williams III）也有久違搶眼表現，上場20分鐘，就進帳8籃板與5抄截；金塊部份，約柯奇豪取43分、8助攻，穆雷（Jamal Murray）則有25分，以及籃板助攻各6的成績。