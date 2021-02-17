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NBA／再現喬丹紀錄！柯瑞連10戰逾25分

體育新聞組╱綜合報導
柯瑞連10戰得分超過25分。（美聯社）
柯瑞連10戰得分超過25分。（美聯社）

僅打3節就投進7顆三分球拿下36分，勇士柯瑞（Stephen Curry）15日出戰騎士隊比賽火力全開，搭配代班中鋒的格林（Draymond Green）送出平生涯紀錄的單場16次助攻，助隊以129：98大勝騎士隊，拿到近4場比賽的第3勝。

勇士威斯曼（James Wiseman）、魯尼（Kevon Looney）相繼掛傷號，禁區戰力告急，柯瑞靠更凶猛的外線火力填補缺口，包括15日的36分在內，近6場比賽平均得分達37.3分，且連10戰得分超過25分、命中率破5成，成為「籃球之神」喬丹後、史上首位達成此紀錄的後衛。

柯瑞在進攻端火力全開，近幾場比賽代班中鋒的格林更能釋放全能身手，不僅有16助攻，另抓下8籃板、完成2阻攻，近7場比賽有6戰助攻雙位數，與柯瑞完美合作，讓勇士在戰力告急的情況下，仍保持西區中段班的戰績。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）認為，柯瑞與格林的合作不斷在創新，「他們就像在進行後院美式足球一樣，只要想出一套戰術並畫在地上，馬上就能實現出來。」

格林也強調，他與柯瑞的默契建立在過去8到9年的合作基礎上，「過去幾年裡我們建立了一種不可思議的化學效應，我始終知道他會出現在場上的什麼位置，更重要的是，其他球員也逐漸加入我們、建立這樣的默契。」

柯瑞 勇士 喬丹

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