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NBA／林書豪獲多隊關注 簽約勇士並非首選

記者劉肇育／綜合報導
林書豪。 (影片截圖)
林書豪。 (影片截圖)

「豪小子」林書豪15日第四度代表聖塔克魯茲勇士在G聯盟出賽，並繳出17分8助攻的數據，儘管球隊最終仍是吞下敗仗，但當地媒體認為林書豪的表現已確實引發一些NBA球隊的關注，不過對於金州勇士來說，是否要簽下林書豪仍處在一個兩難的局面。

林書豪在出戰暴龍G聯盟附屬球隊的比賽中，儘管手感不佳僅有15投6中的表現，但仍有17分8助攻進帳，開季前4場比賽繳出平均17.8分7.3助攻1.5抄截的數據，儘管數據不算特別突出，但穩定的供輸仍舊引發美國媒體的關注。

其中「舊金山紀事報」就撰文表示，林書豪在本賽季披上聖塔克魯茲勇士戰袍後，打得更像是一名真正的控球後衛，而並非過去NBA生涯帶給其他人的印象，儘管在手感不佳的情況下，仍能找到影響比賽的方式。

不過文中也提到，能夠與任何一支NBA球隊簽約的林書豪，已經吸引了包括勇士等隊的關注，且應該很快就會獲得多個報價，而林書豪肯定也很樂意為勇士效力，但對於林書豪是否能在本賽季披上勇士球衣出賽則不抱持樂觀，「儘管沃納梅克（Brad Wanamaker）的投籃不佳，但他們還未對他失去信心，而他們甚至更希望讓曼尼恩（Nico Mannion）吃下更多替補後衛的上場時間，所以我不是很確定勇士是否像其他球隊那樣那麼需要林書豪。」

而「聖克魯斯前哨報」也提到，勇士如要清出一個空間來簽下林書豪並非一件易事，尤其球團目前對於沃納梅克還不到完全放棄的時候，想要交易他又可能付出不小的代價，這讓勇士可能在交易截止日前都不會考慮改變沃納梅克的角色，「不過如果林書豪繼續留下讓人印象深刻的表現，他將有大量的追求者來加速他重返NBA舞台的機會。」

林書豪 勇士 NBA

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