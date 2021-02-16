NBA／戴維斯小腿拉傷 至少休戰2周

戴維斯對灰熊之戰還拿下35分。（歐新社）

「ESPN」記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，由於小腿拉傷，湖人 隊戴維斯（Anthony Davis）將缺席至少二到三周。

戴維斯在14日湖人隊以122：105輸給丹佛金塊隊的比賽第二節末段受傷後，下半場就再也沒有重回場上。當時被認定是阿基里斯腱拉傷。但在15日接受MRI檢查後，確定湖人隊將需要2到3周對戴維斯進行重新評估。

戴維斯（Anthony Davis）先前就出現右腳阿基里斯腱痠痛狀況，為求保險 起見還因此缺賽2場，之後他復出對灰熊雖猛攻35分，但最後傷處不適而缺席最後幾分鐘，14日對金塊更是上半場前又因同樣狀況其前傷退。

戴維斯在對灰熊復出一役時曾說：「阿基里斯腱狀況不同，假如是小腿或手指還是其他傷勢，我願意帶傷上場，但我可不想輕忽阿基里斯腱狀況。」而他賽後也說最後2分鐘下場喘息很有幫助，因為他當時覺得傷處不是很舒服。

戴維斯傷情與塞爾蒂克後衛史馬特（Marcus Smart）似乎有些類似，後者在1月31號對湖人比賽上也出現非接觸傷勢退場，當時他甚至不像戴維斯可自行下場還需旁人攙扶協助，而後續診斷也是小腿拉傷且必須休息二至三周。