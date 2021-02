林書豪 14日在西洋情人節擺脫前場低潮,率聖塔克魯茲勇士取得G聯盟賽季首勝,攻下29分且外線手感發燙的他賽後也在Instagram發文表示喜悅。

「祝大家情人節快樂,這是球隊首勝,我也穿上情人節特殊鞋款,還捐了不少錢給三分心活動,能夠這樣健康地為上帝打球,今晚真是棒極了」,林書豪寫道。

在對威斯特徹斯特尼克勝仗上,林書豪三分投9中7,旗下基金會舉辦三分心活動,上季打CBA每進1記三分就捐3000人民幣 ,他也透露這傳統本季在G聯盟會延續,但未言明金額有無變化。

.@JLin7 with a monster night from behind the arc pic.twitter.com/rFvHesa2me