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NBA／比爾輪休回歸飆35分 巫師復仇綠衫軍

體育新聞組／綜合報導
比爾飆分帶領巫師復仇。（路透）
比爾飆分帶領巫師復仇。（路透）

前一場對尼克考慮到其本季工作量過大因而輪休，巫師隊比爾（Bradley Beal）滿血回歸後也幫助球隊拿到難得勝利，他14日對塞爾蒂克攻下35分，率隊以104：91贏球，也報了前次雙方交手時吞敗的一箭之仇。而上一場對老鷹狂轟125分輕鬆收勝的馬刺，14日作客黃蜂火力依舊不減，墨瑞（Dejounte Murray）與懷特（Derrick White）合砍51分下，以122：110力克對手。

來源：聯合影音網

巫師對綠衫軍的比賽中，比爾開局首節就砍下12分，讓球隊有了好的開始。兩隊次節手感都不是特別理想，但巫師依然穩定主導比賽，之後第3節成為勝負分野，巫師靠凌厲11：0攻勢打垮塞爾蒂克，領先一度多達25分，比賽再無懸念。

比爾飆分秀外，後場搭檔衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也添準大三元，貢獻13分、11助攻與9籃板，八村壘則挹注15分；綠衫軍部份，華克（Kemba Walker）與布朗（Jaylen Brown）各獲25分，但其他隊友手感迷航。

馬刺挑戰黃蜂首節雖慢熱只拿17分，次節馬上回神，以近8成命中率狂飆47分，搶回主導權。第3節雖吐回上半場小幅領先，馬刺末節中段有懷特挺身而出，僅2分多鐘就攻10分，火力不濟的黃蜂再未能帶來威脅，這無疑也是飽受傷病折磨的懷特的本季代表作。

懷特與墨瑞後場連線供輸外，馬刺另一位小將強森（Keldon Johnson）也有18分進帳，伯爾特（Jakob Poeltl）則與墨瑞都各摘12籃板；黃蜂部份，洛齊爾（Terry Rozier）砍33分，小鮑爾（LaMelo Ball）繳17分、12籃板與8助攻。

馬刺 鮑爾

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