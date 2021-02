2019年離開勇士 轉投籃網後,杜蘭特(Kevin Durant)首回娘家作客,老東家也獻上溫馨致敬影片,並承諾屆時球迷回歸將再舉辦儀式,感謝其過往犧牲貢獻。

杜蘭特賽後也與老隊友一一擁抱,展現與柯瑞 (Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)與格林(Draymond Green)間情誼,事實上他念舊情舉動也遠不限於此。

KD daps up his former teammates and coaches 💯 pic.twitter.com/nUkPiiRzTw