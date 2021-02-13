杜蘭特隔離期滿 對戰老東家

杜蘭特隔離期滿。（歐新社）

布魯克林籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）不會離場太久。總教練奈許（Steve Nash）12日透露，杜蘭特可在13日與金州勇士 隊的比賽中登場。

杜蘭特一周前因新冠病毒疫情因素在比賽進行中臨時被拉下場。他被認為與籃網隊員工有密切聯繫，而該員工的新冠病毒測試呈陽性。根據NBA協議，杜蘭特必須隔離7天才能再上場。

杜蘭特在被隔離下只缺席3場比賽。籃網在那段時間的戰績是1勝2負，輸給費城 76人隊和底特律活塞隊。球隊目前以15勝12負排名東區第三位。

在本季18場比賽中，杜蘭特場均貢獻29.5分和7.4個籃板。

杜蘭特的缺陣可能影響他的全明星投票 數，但他仍然有非常高的機會出線。在11日發布的第二輪投票中，杜蘭特得票數超過400萬，仍落後洛杉磯湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）。

即使杜蘭特所得票數不一定讓人感到意外，但杜蘭特在上個賽季因阿基里斯脻撕裂而缺席全部比賽，能否重返明星賽讓人質疑。目前尚不清楚杜蘭特是否會參加今年明星賽，因為球員可以選擇退出，但只要他保持健康，他會做出最後決定。