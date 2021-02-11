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師徒重聚 玫瑰：有加乘效果

體育新聞組／綜合報導
羅斯相信在尼克打球會逐漸出現化學效應。（路透）
羅斯相信在尼克打球會逐漸出現化學效應。（路透）

從活塞隊轉戰紐約，「玫瑰」羅斯（Derrick Rose）9日獻出尼克隊處女秀，和前教頭錫柏杜（Tom Thibodeau）再聚首，他透露彼此有加乘效果，儘管重新合體首戰以96：98敗給熱火隊，但後續化學效應可以期待。

身穿尼克戰袍第一戰，羅斯上場20分鐘攻下14分；他透露，決定離開活塞後，心中唯一選項就是和公牛及灰狼隊都合作過的錫柏杜合體，「我想覺得自在，就像我之前說的，我高中就認識這些人，所以到這裡，就像是個家庭，我從沒想過要去其他地方。」

羅斯提到，他明白到尼克的任務是幫助年輕球員成長，錫柏杜讓他和菜鳥後衛奎克利（Immanuel Quickley）搭檔，如此組合獲得教頭好評。

錫柏杜指出，羅斯和奎克利將是尼克第二陣容的後場核心，「我想大家常看到，當場上有好幾個後衛，這給你有更多控球者，巴克斯（Alec Burks）或許也可以加入，場上有3個球員能運球，擋拆效率也非常高」。

在第3支球隊和錫柏杜合作，羅斯透露彼此有加乘效果，但實際情況很難用言語解釋，「我們像是一對奇怪的夫妻，但因某些緣故，我們都能解讀比賽」，他形容自己和教頭都樂於學習，持續尋求進步，不管到哪支球隊都渴望獲勝。

紐約

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