NBA╱暴龍火力爆發轟垮巫師 近15戰奪10勝

鮑威爾對巫師天又拿下28分6籃板4助攻。(路透)

力爭上游的暴龍10日作客面對戰績後段班的巫師，沒有放過進補的機會，挾著全隊7人得分達到雙位數包括3人破20分的強勁火力，除了一開始0比2落後外，接下來比賽皆取得領先地位，最終以137比115大勝。

根據統計，暴龍已經連續5場比賽至少轟進120分，追平隊史紀錄。暴龍曾在2018年11月有過如此表現。

在開季前10戰面臨2勝8敗的窘境後，暴龍之後逐漸找回強隊本色，在15場比賽中拿下10勝，戰績提升到12勝13敗，回到東區前8名席次。

近況甚佳的鮑威爾（Norman Powell），在前一場創賽季新高29分後，這場又拿下28分6籃板4助攻；席亞康（Pascal Siakam）18投9中得到26分5籃板2抄截，身陷交易流言的羅瑞（Kyle Lowry）拿到21分5助攻4籃板2抄截。

范弗利特（Fred VanVleet）獲得14分7助攻5籃板，布徹（Chris Boucher）17分15籃板2阻攻，戴維斯（Terence Davis）13分，班布里（DeAndre' Bembry）10分。暴龍團隊命中率達到52.7%，並且轟進19記三分球，三分命中率將近6成。

巫師方面，比爾（Bradley Beal）20投8中得到24分5助攻4籃板2抄截，表現低於場均得分；衛斯特布魯克（Russell Westbrook）23分7助攻6籃板，不過出現5次失誤。

八村壘（Rui Hachimura）15分8籃板3助攻，連恩（Alex Len）11分5籃板，洛培茲（Robin Lopez）13分5籃板。