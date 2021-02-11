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NBA╱唐西奇貢獻大三元 獨行俠第四節逆轉老鷹

體育新聞組╱綜合報導
唐西奇(左)貢獻大三元，趕走老鷹。(Getty Images)
唐西奇(左)貢獻大三元，趕走老鷹。(Getty Images)

唐西奇（Luka Doncic）攻下28分10籃板10助攻2阻攻，完成本季第7次大三元，帶領獨行俠在第四節扭轉戰局，後來居上以118比117險勝老鷹，取得3連勝，也是近5戰的第4勝。

根據統計，唐西奇生涯已經累積拿到第32次大三元，超越綠衫軍傳奇哈維契克（John Havlicek）和西蒙斯（Ben Simmons），下個追趕目標將是33次的庫西（Bob Cousy）。

上半場比賽楊恩（Trae Young）和唐西奇互別苗頭，楊恩得到19分6助攻5籃板，唐西奇則有17分3籃板2助攻，老鷹靠著更好的三分球表現，取得10分領先優勢，這情況一直延續到三節結束，老鷹帶著9分領先進入決勝期。

獨行俠板凳群在此時甦醒，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）和布朗森（Jalen Brunson）聯手15投10中，包括4記三分球在內，合力攻下24分，帶動球隊超前比分，雙方也陷入拉鋸戰。

終場前1分18秒，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）三分命中，獨行俠握有4分領先，楊恩隨即回敬33呎遠的大號三分球，兩隊僅有1分差。不過接下來兩邊都沒有分數進帳，蓋里納利（Danilo Gallinari）最後一擊跳投失手，也讓獨行俠本季兩度和老鷹交手均取得勝利。

獨行俠全隊6人得分超過兩位數，布朗森拿到21分5助攻4籃板，小哈德威16分，考利史坦（Willie Cauley-Stein） 14分6籃板；身陷犯規麻煩的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）得到15分4籃板，理查森（Josh Richardson）10分5助攻。

楊恩得到25分15助攻7籃板，柯林斯（John Collins）18投13中，高效率拿到33分8籃板，赫爾特（Kevin Huerter）23分8籃板3助攻；卡佩拉（Clint Capela）也是吞下5犯，只得到6分7籃板，這是他本季第2次籃板未達雙位數。

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