NBA╱厄文35分助籃網止頹勢 溜馬近7戰苦吞6敗

厄文（右）大開殺戒，狂飆35分8助攻4籃板2阻攻。(路透)

近期狀態都不理想的籃網和溜馬在10日交鋒，顯然溜馬情況是更加嚴重，上半場就以30比62慘輸32分之多，籃網追平隊史半場最多領先分差紀錄。儘管溜馬下半場攻下64分，而籃網僅得42分，溜馬仍舊以94比104吞下4連敗。

近5戰吞下4敗的籃網終於取得勝利，排名東區第3；至於溜馬則是在最近7場比賽中輸了6場，本季勝率首度低於5成，名列東區第6。

籃網總教練奈許（Steve Nash）賽後表示：「今天球員做到了我們對他們的要求。好好地去享受比賽，大家臉上都帶著笑容。」

厄文 （Kyrie Irving）大開殺戒，17投8中包括17罰全中，狂飆35分8助攻4籃板2阻攻，這是他本季第5次至少拿到35分；哈登（James Harden）貢獻19分11籃板5助攻，喬丹 （DeAndre Jordan）12分13籃板3阻攻，哈里斯（Joe Harris）17分。

溜馬以沙波尼斯（Domantas Sabonis）表現較佳，他得到18分9籃板4助攻2抄截，波格登（Malcolm Brogdon）15分6助攻5籃板，麥克康奈爾（T.J. McConnell）13分7籃板4助攻，大哈勒戴（Justin Holiday）和麥克德莫（Doug McDermott）各拿12分。