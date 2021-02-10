NBA／叫柯瑞勇士！第三節爆發 終結馬刺3連勝

柯瑞爆發，20投11中，勇士終結馬刺3連勝。(美聯社)

9日與馬刺 一路周旋到最後卻以5分差飲恨的勇士 ，10日再次交手，上半場雙方仍戰成平手，不過第三節柯瑞 （Stephen Curry）大爆發，個人獨拿16分，帶動勇士單節殺出36比20的攻勢，一口氣擊倒對手。勇士末節穩住領先優勢，最終以114比91完成復仇。勇士結束2連敗，同時也截斷了馬刺3連勝

柯瑞20投11中包括4記三分球，攻下32分4籃板2助攻，他在最近5場比賽中有4場得分超過30分。維金斯（Andrew Wiggins）14分3籃板3抄截，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）12分10籃板，托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson）11分8籃板3助攻，格林（Draymond Green）6分11助攻7籃板。

替補的帕斯柯爾（Eric Paschall）得到15分6籃板，李（Damion Lee）拿到11分4籃板，貝茲摩（Kent Bazemore）10分。

馬刺開季以來對於「背靠背」比賽還是一籌莫展，4次出賽都吞敗。

主力球星德羅展（DeMar DeRozan）11投僅4中，只得到12分6助攻3籃板。強森13分6籃板6助攻；前一場投進關鍵三分球的墨瑞（Dejounte Murray），此役只有8分4籃板2助攻的表現。

馬刺替補球員發揮反而較好，蓋伊（Rudy Gay）拿到17分6籃板，萊爾斯（Trey Lyles）15分6籃板，米爾斯（Patty Mills）13分。

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新秀瓦賽爾（Devin Vassell）今天首度先發登場，成為1997年的鄧肯（Tim Duncan）之後首位自己挑選的樂透新秀在比賽中擔任先發。不過瓦賽爾此戰7投僅2中，得到6分6籃板1阻攻。

艾德里奇（LaMarcus Aldridge）已經因傷連續缺席4場比賽，總教練波波維奇（Gregg Popovich）透露，艾德里奇將會在4到5天後重新評估傷勢情況。