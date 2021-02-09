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NBA／小鮑爾狂轟7三分砲 黃蜂第4節痛宰火箭

體育新聞組／綜合報導
小鮑爾飆7記三分球，全場攻下24分。（Getty Images）
小鮑爾飆7記三分球，全場攻下24分。（Getty Images）

擔任先發後表現愈加搶眼的黃蜂隊小鮑爾（LaMelo Ball），8日面對火箭轟進生涯新高7記三分球，全場攻下24分10助攻7籃板，黃蜂在第四節打出29：7的猛烈攻勢，一口氣擊潰火箭防線，終場以119：94大勝，在最近7場比賽贏得5勝。

來源：聯合影音網

根據統計，這是小鮑爾第6次單場拿到至少20分，也是第3次助攻突破雙位數。小鮑爾單場7記三分球追平隊史新秀紀錄，同時他也是2010年的柯瑞（Stephen Curry）之後首位單場至少拿到24分10助攻7籃板外加7顆三分球的新秀球員。

前三節打完，黃蜂僅取得3分領先優勢，但沒想到火箭第四節進攻全面崩盤，單節19投僅2中，而且這2球都是三分球，完全沒有2分球進帳，12分鐘的比賽只拿到7分，導致球隊直接被黃蜂狠狠甩開。

黃蜂隊海瓦德（Gordon Hayward）拿下19分6籃板4助攻，洛齊爾（Terry Rozier）15分4助攻，賽勒（Cody Zeller）10分7籃板。黃蜂板凳群在第四節聯手攻下21分，其中布里吉斯（Miles Bridges）獨拿9分，整場比賽則是19分10籃板。蒙克（Malik Monk）14分5助攻4籃板2抄截2阻攻。

火箭幾位主力包括伍德（Christian Wood）、沃爾（John Wall）和葛登（Eric Gordon）都未出賽，歐拉迪波（Victor Oladipo）拿到21分7籃板6助攻，麥克藍莫（Ben McLemore）15分，泰特（Jae'Sean Tate）和豪斯（Danuel House Jr.）各拿13分。

在先前一波6連勝後，火箭近期面臨動盪期，4場比賽吞下3敗。

鮑爾 柯瑞

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