NBA／羅斯重返尼克 聚首恩師錫伯杜

羅斯將重返老東家尼克。（Getty Image）

根據消息，尼克傳出已經和活塞達成交易協議，羅斯（Derrick Rose）將轉戰尼克，活塞則是得到史密斯（Dennis Smith Jr.）和一個來自黃蜂的2021年二輪選秀權。

2016-17年曾短暫待過尼克的羅斯，這次將重返大蘋果 ，同時他也和錫伯杜（Tom Thibodeau）再次聚首，兩人在公牛和灰狼時期曾經共事過。

據了解，活塞和尼克針對此交易已經談了好幾個月，出現了多種交易版本，但最終還是達成了共識。

今年是錫伯杜執掌尼克的第一年，首要工作自然是他擅長的控制失分，尼克開季至今平均失分為103.9分，是全聯盟最低，當然這也和球隊的節奏和進攻回合有關，不過尼克至少已經取得11勝14敗的成績，名列東區第8，可說是有明顯的成長。

儘管防守端有長足進步，但尼克的進攻效率僅排在全聯盟第25，為了增強球隊的進攻，引進羅斯也了球團的一個選擇。

現年32歲的羅斯將在今年夏天成為自由球員，本季年薪為768萬元，場均得到14.2分4.2助攻1.9籃板。

至於史密斯雖然貴為2017年首輪第9順位新秀，但從獨行俠到尼克，還是沒有太多表現機會，本季只出賽3場，平均上場9.3分鐘，得到3分1籃板。