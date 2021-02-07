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NBA／柯瑞再現Logo Shot！投進加碼跳「抖肩舞」慶祝

記者蔡佳霖／綜合報導
投進超大號三分球後，柯瑞在場上跳起「抖肩舞」慶祝。（美聯社）
投進超大號三分球後，柯瑞在場上跳起「抖肩舞」慶祝。（美聯社）

勇士和獨行俠今日再度交手，柯瑞（Stephen Curry）上半場火力全開，15投10中包括7記三分球，狂轟30分，這讓他生涯三分球命中數累積達到2602球，成為史上第2位突破2600顆三分球的球員。柯瑞全場轟進11記三分球，狂砍57分5助攻2抄截2籃板，可惜仍不敵唐西奇（Luka Doncic）領軍的獨行俠。

目前生涯三分球命中數排行榜最多是艾倫（Ray Allen），累積2973顆。

柯瑞如此火燙手感也延續到下半場，他在第三節一開始就轟下16分，包括一記 「Logo Shot」超大號三分球，三節打完已經攻下46分。特別的是，投進超大號三分球後，柯瑞還在場上跳起「抖肩舞」慶祝。

來源：Bleacher Report YouTube頻道

柯瑞上半場15投10中包括7記三分球，狂轟30分，這讓他成為史上第2位突破2600顆三分球的球員。前三節他投進10記三分球，得到46分，第四節又追加了1記三分球，單節得到11分，生涯第8次單場破50分。此外，柯瑞生涯已經累積16次單場投進至少10記三分球，這項數據也傲視群雄。

在2021年1月4日對拓荒者的比賽中，柯瑞曾飆進62分。

柯瑞 勇士

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