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NBA／疫情下硬辦明星賽 詹姆斯不解：我的心肯定不在那兒

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯生涯進球數升至NBA歷史第三位。（美聯社）
詹姆斯生涯進球數升至NBA歷史第三位。（美聯社）

湖人隊詹姆斯（LeBron James）在4日與金塊隊之戰，於第一節上籃得手後，生涯總進球數超越了傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain），登上史上第三位，在這個紀錄之夜他也拿下全隊最高的27分、10籃板、10助攻「大三元」數據，率領湖人以114：93收下三連勝。

詹姆斯在NBA明星賽第一階段球迷投票中，與籃網隊杜蘭特（Kevin Durant）分居西區與東區最高票，兩人目前皆已拿下超過220萬票，不過對於今年疫情仍未趨緩，例行賽也在受限的情況下開打，詹姆斯坦言對於參與明星賽是「零動力」，「我實在不明白今年為什麼還要辦明星賽。」

生涯17個賽季有16年都參與明星賽的詹姆斯坦言，湖人在去年奪冠後僅休息71天就迎接新賽季，「一開始我們被告知不會有明星賽，這將讓我們得到小小喘息空間，並且在下半季開打前重新調整，沒想到他們又丟了一個明星賽來，感覺就像是被打了一巴掌；如果最後我入選，我人會在那，但我的心肯定不在。」

儘管對於聯盟續辦明星賽感到不滿，但詹姆斯仍演出生涯第96次「大三元」，為本季第二次，而在35歲後第8次達成，這項成績也追平了基德（Jason Kidd）的紀錄。個人生涯累積進球數也來到1萬2691顆，僅次於「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的1萬5837顆與「郵差」馬龍（Karl Malone）的1萬3528顆，高居聯盟史上第三名，繼續用紀錄寫故事。

談到進球數超越張伯倫登上史上第三名時，詹姆斯說：「這數字對我沒有太大意義，但當與張伯倫產生關聯，那就意義非凡。我從小就閱讀籃球歷史，研究過各時期的球員，他正是其中一名代表性人物，現在我的名字能與他產生連結，這真的是很酷的成就。」

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