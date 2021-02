NBA／G聯盟定裝照曝光 林書豪：我像回到菜鳥球季

林書豪 所屬的發展聯盟聖塔克魯茲勇士 隊,預計在2月11日迎來首戰,發展聯盟官方推特近日上傳宣傳影片,請他分享開打前的心情。

林書豪表示,「經過了艱難的2020,包括疫情,很多令人失望的事,沒有事可以把它當作理所當然,光是能上場比賽都會讓人頓時覺得神清氣爽,我來到這裡最大的目的就是讓自己沉浸,並好好享受這一切。」

「這是我職業生涯的第11個球季,但在種種因素之下,我覺得自己就像回到菜鳥球季,可能是因為去年的一切、疫情,現在每次踏上球場的感覺都與過去不太一樣。」

「我只能沉浸在其中並擁抱他,如果做不到,那我覺得會是個失敗的發展聯盟賽季。」

林書豪提到,唯有享受比賽,才能在發展聯盟打出成績、把握住機會,「當然挑戰會很艱鉅,但這就是每個籃球員真正想要的,不是嗎?你想要去挑戰、去受到鎂光燈矚目,我想開幕戰會非常令人興奮。」

