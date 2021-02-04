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NBA／字母哥半小時大三元 公鹿大贏溜馬20分

體育新聞組／綜合報導
字母哥（左）輕鬆拿下大三元，打得溜馬潰不成軍。（Getty Images）
字母哥（左）輕鬆拿下大三元，打得溜馬潰不成軍。（Getty Images）

公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）3日面對溜馬展現高效率，出賽31分鐘，8投7中加上8罰7中，拿下21分14籃板10助攻2抄截1阻攻，完成本季第3次大三元，生涯累積21次。

來源：聯合影音網

公鹿整場比賽攻勢不斷，前三節就取得106：72的大幅領先，也讓第四節比賽幾乎淪為垃圾時間。最終以130：110大勝溜馬。公鹿拿下2連勝，戰績維持在東區第3。

這場比賽，公鹿共有7人得分超過兩位數，全場轟進20記三分球。富比士（Bryn Forbes）替補上場拿到20分，波提斯18分9籃板3助攻3抄截，迪文森佐（Donte DiVincenzo）16分4籃板3助攻，米道頓（Khris Middleton）12分5籃板4助攻，洛培茲（Brook Lopez）11分6籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）11分7籃板3助攻3抄截。

溜馬隊沙波尼斯（Domantas Sabonis）拿到33分12籃板6助攻，波格登（Malcolm Brogdon）12分3籃板3助攻2抄截，大哈勒戴（Justin Holiday）15分8籃板，麥克德莫（Doug McDermott）13分7籃板。

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