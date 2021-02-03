NBA／湯普森客串球評開酸 反被嗆「受傷是報應」

上季因傷報銷也曾客串球評一解球迷相思之苦，湯普森日前又坐上轉播席，沈寂多時後再向外界發聲。（歐新社）

上季因傷報銷也曾客串球評一解球迷相思之苦，湯普森（Klay Thompson）季前又不幸遭遇重傷，這個賽季再度全數泡湯，他日前也坐上轉播席，沈寂多時後再向外界發聲，只是竟在這場對活塞意外引發被質疑不尊重對手的爭議。

事件起因是勇士 對活塞射手艾靈頓（Wayne Ellington）犯規時疑似有過當動作，陣中替補麥葛魯德（Rodney McGruder）決定挺身替老大哥出頭，甚至賽後還走往球員通道對勇士球員叫囂，而湯普森現場評述對此事大大調侃麥葛魯德。

來源：ESPN YouTube 頻道

「我不知道，這傢伙大概很快就在聯盟混不下去了，他現在這麼火大，可能就是因為這樣吧？」湯普森當時說，格林（Draymond Green）也火上加油，表示麥葛魯德只是在強出頭才硬裝強悍，其實根本什麼都不敢做，還直呼湯普森講得對。

只是湯普森拿麥葛魯德龍套身分做文章也惹批判，艾靈頓就回應：「我認為這很不專業也很沒品，這樣去攻擊麥葛魯德生涯成績。」其他球員也加入戰局，曾跟湯普森還有格林同隊的杜蘭特（Kevin Durant）就在Instagram按讚艾靈頓發言。

退役球員戴維斯（Glen Davis）更嗆湯普森講這話，難怪遭受重傷報應，而這偏激言論也被本人發現，湯普森透過Instagram限時動態表示：「我們間關係原來是這樣？我迫不及待下季場上見到你，每波都單打你，1節要拿40分不是問題。」