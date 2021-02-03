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NBA／後哈登時代脫胎換骨 火箭6連勝強勢升空

體育新聞組╱綜合報導
火箭沃爾（右）苦練外線有成。（路透）
火箭沃爾（右）苦練外線有成。（路透）

進入「後哈登時代」的火箭隊近況火熱，1日對上雷霆隊，全隊飆進28顆三分球刷新隊史，離聯盟紀錄僅差1球，以136：106輕取雷霆，拿到6連勝。

火箭本賽季出清無心戀棧的「MVP連線」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與哈登（James Harden），原被認為將走向重建之路，但新加入的伍德（Christian Wood）、卡森斯（DeMarcus Cousins）、沃爾（John Wall）、歐拉迪波（Victor Oladipo）與新陣容產生良好化學效應，讓火箭在過去幾戰靠凶猛團隊進攻火力連勝不止。

火箭1日首節投進平聯盟紀錄的11顆三分球、豪取48分，取得24分大幅領先，全場也投進28顆三分球，刷新隊史紀錄，全隊共有5人單場至少投進3顆三分球，多點開花的攻勢讓雷霆無力招架。

火箭主控沃爾三分球5投4中，他去年休季針對外線投射下了不少苦工，「我跟訓練師說，我知道如何殺入籃下取分，但我們練練投籃吧，現在似乎得到回報，對手也會在擋拆時、後退來防守我，讓我知道努力有了成果」。

替補中鋒卡森斯也投進5記三分球，包括破紀錄的第28顆，他說：「我認為這已經是出色的團隊，每個人都相當投入，且為彼此負責，你已經無法再要求他們更多了，我必須向團隊送上讚美。」

火箭在1月中交易出哈登後的10場比賽拿7勝，總教練西拉斯（Stephen Silas）直言，現在的球隊是一支可以指導的團隊，「我們很成熟，且渴望成為最好的，他們總是為彼此著想。」

火箭沃爾（右）苦練外線有成。（美聯社）
火箭沃爾（右）苦練外線有成。（美聯社）

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