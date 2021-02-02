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NBA／約柯奇開季連20場雙十 44年來最長紀錄

體育新聞組／綜合報導
約柯奇（左）連20場打出雙十表現。（路透）
約柯奇（左）連20場打出雙十表現。（路透）

金塊隊1月31日迎戰爵士的比賽中，約柯奇（Nikola Jokic）狂飆47分12籃板5助攻2抄截，追平個人生涯最高得分紀錄，帶領金塊終結對手11連勝。爵士雖然輸球，排名也下滑到西區第二，不過還是挾著強勢的外線火力，全場轟進20記三分球，寫下多項紀錄。

根據統計，約柯奇自開季以來已連續20場比賽完成雙十，超越公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），這是NBA和ABA合併以來第二長的紀錄。排名第一的是華頓（Bill Walton），他在1976-77年開季連續34場比賽拿到雙十。

放任約柯奇打出高檔數據，曾兩度榮獲年度最佳防守球員的爵士隊戈貝爾（Rudy Gobert）賽後也自責，沒有做好防守的工作。

「他早早就進入狀態，在對他的防守方面，我應該要做得更好，這是我的責任。」戈貝爾說。

根據統計，爵士已連續10場比賽至少投進15記三分球，追平休士頓火箭隊所保持的聯盟紀錄。此外，這是爵士在1月第8場比賽至少轟進20記三分球，創下聯盟新紀錄，原先紀錄是5次。

另一方面，爵士在1月總共投進285記三分球，也打破球隊在單一月份的三分球命中總數紀錄。

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