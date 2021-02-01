我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

中西部至東岸「心臟病雪」 紐約積雪恐達22吋

NBA／終場前11.5秒5分落後…里拉德又秀「驚天絕殺」

記者陳宛晶／綜合報導
終場前11.5秒還陷5分落後，拓荒者隊球星里拉德（左）連飆兩記三分彈，上演驚天逆轉。（歐新社）
終場前11.5秒還陷5分落後，拓荒者隊球星里拉德（左）連飆兩記三分彈，上演驚天逆轉。（歐新社）

終場前11.5秒還陷5分落後，拓荒者隊球星里拉德（Damian Lillard）連飆兩記三分彈，上演驚天逆轉，率隊以123：122擊敗公牛隊，這是他生涯第3次完成絕殺，殺手特質讓總教練史達茲大讚「與生俱來」、「神賜的才能」。

影片來源：YouTube

里拉德全場26投15中，包括8記外線，斬獲44分、外帶9次助攻。個人秀在終場前11.5秒上演，當時公牛還以122：117領先，里拉德先飆進一記37呎大號三分球，時間剩下8.9秒，公牛拉文持球時遭包夾吹判雙方爭球，球權落入里拉德手中，這回是一記讓公牛心碎的外線進球。

里拉德直言這一勝很特別，「11秒、落後5分，通常在這種狀況下，領先球隊應該都覺得勝券在握，而落後的一方可能會覺得很洩氣吧！」

里拉德不把時間花在沮喪，火速用兩記三分球扭轉戰局，這是他生涯第3次絕殺進球（含季後賽），為拓荒者隊史之最；生涯累積35場40分以上的比賽，排名隊史第一，居次的是名人堂球星「滑翔機」崔斯勒的17次。

拓荒者完成驚天逆轉，史達茲賽後大讚：「這是他與生俱來的才能，誰也教不來的。」隊友康特受訪時也是一副少見多怪的語氣，他笑說：「我早就習慣啦！」

拓荒者完成驚天逆轉，隊友上前擁抱絕殺功臣里拉德。（美聯社）
拓荒者完成驚天逆轉，隊友上前擁抱絕殺功臣里拉德。（美聯社）

季後賽

上一則

棒球／無辜遭捲入搶案？昔日甲子園冠軍隊長淪為強盜犯

下一則

羽球／戴資穎假動作美技騙倒對手 主播狂讚：太美了

延伸閱讀

NBA／約柯奇三分全中、狂飆47分 金塊斬斷爵士11連勝

NBA／約柯奇三分全中、狂飆47分 金塊斬斷爵士11連勝
NBA／詹姆斯扣20%薪水 仍蟬聯7屆全美最高收入運動員

NBA／詹姆斯扣20%薪水 仍蟬聯7屆全美最高收入運動員
NBA／華克關鍵一擊失手 湖人險勝綠衫軍

NBA／華克關鍵一擊失手 湖人險勝綠衫軍
NBA／拓荒者缺兵少將…末節鎖死里拉德 火箭4連勝

NBA／拓荒者缺兵少將…末節鎖死里拉德 火箭4連勝

熱門新聞

杜蘭特。（路透）

NBA／讚美你也不行？杜蘭特：別吹捧了，不需要

2021-01-30 08:00
美國女籃WNBA球星克萊拉登日前宣布成功移除部分乳房組織，打算從外表開始脫離既定的女性形象。取材自克萊拉登推特

WNBA／球星克萊拉登剷除乳房 為跨性別者發聲

2021-01-31 08:00
26日是傳奇球星布萊恩忌日，布萊恩幼年時成長地、義大利艾米利亞雷焦，為他及女兒吉安娜舉辦了紀念廣場揭幕儀式。(Getty Images)

NBA／義大利小鎮追思布萊恩 兒時玩伴憶當年

2021-01-26 13:50
新澤西州貝德明斯特的川普國家高球俱樂部。(美聯社)

高球／和川普切割 PGA錦標賽新球場出爐

2021-01-26 14:28
烏布瑞（右）本季時有神來一筆的精采補扣，連柯瑞都驚嘆。（路透）

NBA／「勇士救火隊」彈跳力超強 柯瑞讚：他是怪物體能

2021-01-24 08:30
詹姆斯（左）單場進帳46分退前東家騎士隊，率隊拿下客場10連勝。（路透）

NBA／失投被騎士高層鼓掌挑釁…詹皇末節「這樣」回敬

2021-01-27 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提「6000億縮減版」

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提「6000億縮減版」