NBA／終場前11.5秒5分落後…里拉德又秀「驚天絕殺」

終場前11.5秒還陷5分落後，拓荒者隊球星里拉德（左）連飆兩記三分彈，上演驚天逆轉。（歐新社）

終場前11.5秒還陷5分落後，拓荒者隊球星里拉德（Damian Lillard）連飆兩記三分彈，上演驚天逆轉，率隊以123：122擊敗公牛隊，這是他生涯第3次完成絕殺，殺手特質讓總教練史達茲大讚「與生俱來」、「神賜的才能」。

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里拉德全場26投15中，包括8記外線，斬獲44分、外帶9次助攻。個人秀在終場前11.5秒上演，當時公牛還以122：117領先，里拉德先飆進一記37呎大號三分球，時間剩下8.9秒，公牛拉文持球時遭包夾吹判雙方爭球，球權落入里拉德手中，這回是一記讓公牛心碎的外線進球。

里拉德直言這一勝很特別，「11秒、落後5分，通常在這種狀況下，領先球隊應該都覺得勝券在握，而落後的一方可能會覺得很洩氣吧！」

里拉德不把時間花在沮喪，火速用兩記三分球扭轉戰局，這是他生涯第3次絕殺進球（含季後賽 ），為拓荒者隊史之最；生涯累積35場40分以上的比賽，排名隊史第一，居次的是名人堂球星「滑翔機」崔斯勒的17次。

拓荒者完成驚天逆轉，史達茲賽後大讚：「這是他與生俱來的才能，誰也教不來的。」隊友康特受訪時也是一副少見多怪的語氣，他笑說：「我早就習慣啦！」