NBA／約柯奇三分全中、狂飆47分 金塊斬斷爵士11連勝

約柯奇（前）半場17投13中攻下33分，成為金塊隊史自2007年的艾佛森（Allen Iverson）之後，首位單場至少攻下33分的球員。（美聯社）

開季以來已經連續19場比賽完成雙十的約柯奇（Nikola Jokic），今天面對連勝氣勢正旺的爵士可說是大開殺戒，全場26投17中，包括三分球4投全中、10罰9中，狂飆47分12籃板5助攻2抄截，追平個人生涯最高得分紀錄，帶領金塊以128：117斬斷爵士的11連勝。

來源：聯合影音網

約柯奇一開賽就展現攻擊威力，單節豪取22分，刷新生涯單節得分紀錄，幫助金塊先聲奪人取得43：29的領先優勢；在他的帶動下，金塊團隊火力全開，第二節更一度領先達27分之多，而約柯奇半場17投13中攻下33分，成為金塊隊史自2007年的艾佛森（Allen Iverson）之後，首位單場至少攻下33分的球員。

爵士雖然大幅落後，仍未放棄比賽，第三節趁著金塊有所鬆懈，單節砍進8記三分球，一口氣將比分差距大縮小到12分差。不過第四節金塊重整旗鼓，加上爵士命中率持續下探，比賽也提前分出勝負。

「當他打出侵略性的時候，任何人都拿他沒辦法，沒有人能夠阻止他。」巴頓（Will Barton）賽後談到約柯奇的強勢表現。巴頓拿下18分6助攻，穆雷（Jamal Murray）16分5助攻4籃板，米爾賽普（Paul Millsap）10分；波特（Michael Porter Jr.）和卡帕佐（Facundo Campazzo）各拿11分。金塊團隊轟進18記三分球。

「他們投進許多高難度的球，這些原本我們應該可以守下來的。我們或許可以讓他們出手更不舒適一點，我們今天的防守做得不夠好。」爵士總教練史奈德說。

爵士此役三分球攻勢依舊猛烈，全隊砍進了20記三分球，這是他們連續10場比賽至少投進15記三分球，追平聯盟紀錄。

波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）攻下29分，戈貝爾（Rudy Gobert）12分8籃板，奧尼爾（Royce O'Neale）12分6籃板3助攻，克拉克森（Jordan Clarkson）13分，英格斯（Joe Ingles）10分6助攻。

米契爾（Donovan Mitchell）回歸手感低迷，12投僅3中得到13分3助攻，出現5次失誤；他的搭檔康利（Mike Conley）同樣狀態不佳，10投2中得到12分8助攻3籃板。