WNBA／球星克萊拉登剷除乳房 為跨性別者發聲

美國女籃WNBA球星克萊拉登日前宣布成功移除部分乳房組織，打算從外表開始脫離既定的女性形象。取材自克萊拉登推特

美國 女籃WNBA球星克萊拉登(Layshia Clarendon)日前宣布成功移除部分乳房組織，打算從外表開始脫離既定的女性形象。她表示，「社會上的仇恨、迷思與無知讓我在分享這份喜悅時有些遲疑，我動了上身手術！我感到身體重獲自由，我希望跨性別者明白，我們一直都存在著，沒有人可以否定我們！」

I’m usually not scared to share news publicly but the amount of hate, myths & ignorance actually had me debating sharing this joy. I had Top Surgery! I’m feeling free & euphoric in my body & want Trans people to know and see that we’ve always existed & no one can erase us! 🏳️‍⚧️✊🏽❤️ pic.twitter.com/6ERDPoQGwb — Layshia Clarendon (@Layshiac) January 29, 2021

克萊拉登所屬的紐約 自由隊老闆蔡崇信發文恭賀，「紐約自由隊的大家庭全力支持克萊拉登與他們的選擇，他們是社會運動的尖兵，象徵我們不該被社會框架所限制，尊重所有人的獨特性。」

克萊拉登生理上是女性，但自我認定是一個非男非女的「非二元者(non-binary)」，她過去支持女權與黑人 平權。不過只要不是惡意冒犯，本人並不介意其他人將她視為女性，但希望更尊重她的人可以把她視為跨性別或非二元者。

WNBA屬於美國女籃，克萊拉登生理上是女性且心理認定也並非男性，卻沒有人排斥她的加入。克萊拉登希望體壇能夠包容更多跨性別人士，不該只從競賽角度去看。她打過U19美國女籃，2013年選秀進入WNBA，今年29歲，上季場均11.5分、2.7籃板。