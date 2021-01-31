NBA／詹姆斯扣20%薪水 仍蟬聯7屆全美最高收入運動員

詹姆斯本季的收入高達9540萬美元，而其中約6400萬來自場外收入。 歐新社

即便疫情 肆虐全美，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）還是找到了他的賺錢之道，據《富比世 》撰文報導，他本季的收入高達9540萬美元，而其中約6400萬來自場外收入。

詹姆斯已經蟬聯7屆全美最高收入運動員，更可怕的是，據富比世統計預測，若不是NBA因疫情影響扣除球員薪水的20%，他的收入早已突破1億美元。

而作為「三分球時代」的最佳代表，柯瑞 （Steph Curry）爆炸性的得分能力，以及越投越遠的「Logo Shot」距離，讓他獲得許多人的喜愛，同時他和勇士也簽下巨額合約，他的本季薪資為3440萬，場外贊助則是4000萬，目前總收入僅次於詹姆斯。