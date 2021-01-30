NBA／只要有比賽就打 詹姆斯：沒想過要輪休

湖人隊詹姆斯昨天下半場只得2分，球隊也不敵活塞隊。（路透）

客場7連戰的湖人 隊昨天來到活塞隊主場出賽，在兩日兩戰的情況下，球隊明星大前鋒戴維斯因為右腳傷勢缺陣，而孤軍奮戰的詹姆斯雖然在上半場就進帳20分，但下半場卻僅拿下2分，讓湖人終場以92：107吞下本賽季首度的二連敗。

近期戰績陸續遭到爵士與快艇隊超車讓出龍頭寶座的湖人，在前天以1分差距不敵76人隊後，昨天與活塞之戰又陷入苦戰，湖人上半場打完在詹姆斯進帳20分領軍下還保有2分領先。不過下半場湖人兩節僅拿下34分，其中詹姆斯僅進帳2分，第四節湖人更面臨長達7分鐘的得分乾旱期，讓活塞把握住機會逆轉戰局。

對於湖人本季首吞連敗，詹姆斯賽後直言不想將原因歸咎於戴維斯缺陣或是客場連戰，「我並沒有感覺到累，因為我得到充分的休息，所以我壓根沒想過要輪休，只要有比賽我就會做好準備。我們必須盡可能保持腦袋清醒，然後去打好一場48分鐘的比賽，很顯然這兩場我們都沒做到這一點。」

湖人庫茲瑪昨天雖然也進帳22分，但他賽後也直言團隊合作上出現一些問題，「我們就像是一支嶄新的團隊，像是14個人在各打各的球，教練團還在努力找出最佳的輪替陣容。」

至於活塞昨天則以葛里芬的23分、6助攻表現最佳，活塞本季至今只有5勝，但都是從聯盟強權手中取得。