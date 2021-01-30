我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

NBA／只要有比賽就打 詹姆斯：沒想過要輪休

記者劉肇育／綜合報導
湖人隊詹姆斯昨天下半場只得2分，球隊也不敵活塞隊。（路透）
湖人隊詹姆斯昨天下半場只得2分，球隊也不敵活塞隊。（路透）

客場7連戰的湖人隊昨天來到活塞隊主場出賽，在兩日兩戰的情況下，球隊明星大前鋒戴維斯因為右腳傷勢缺陣，而孤軍奮戰的詹姆斯雖然在上半場就進帳20分，但下半場卻僅拿下2分，讓湖人終場以92：107吞下本賽季首度的二連敗。

近期戰績陸續遭到爵士與快艇隊超車讓出龍頭寶座的湖人，在前天以1分差距不敵76人隊後，昨天與活塞之戰又陷入苦戰，湖人上半場打完在詹姆斯進帳20分領軍下還保有2分領先。不過下半場湖人兩節僅拿下34分，其中詹姆斯僅進帳2分，第四節湖人更面臨長達7分鐘的得分乾旱期，讓活塞把握住機會逆轉戰局。

對於湖人本季首吞連敗，詹姆斯賽後直言不想將原因歸咎於戴維斯缺陣或是客場連戰，「我並沒有感覺到累，因為我得到充分的休息，所以我壓根沒想過要輪休，只要有比賽我就會做好準備。我們必須盡可能保持腦袋清醒，然後去打好一場48分鐘的比賽，很顯然這兩場我們都沒做到這一點。」

湖人庫茲瑪昨天雖然也進帳22分，但他賽後也直言團隊合作上出現一些問題，「我們就像是一支嶄新的團隊，像是14個人在各打各的球，教練團還在努力找出最佳的輪替陣容。」

至於活塞昨天則以葛里芬的23分、6助攻表現最佳，活塞本季至今只有5勝，但都是從聯盟強權手中取得。

湖人

上一則

NBA／創三分球里程碑！楊恩狂飆41分 率老鷹驅逐巫師

下一則

MLB／田中將大當YouTuber 遭前輩達比修吐槽

延伸閱讀

場邊人語／明星表演 票選搶鮮

場邊人語／明星表演 票選搶鮮
NBA／失投被騎士高層鼓掌挑釁…詹皇末節「這樣」回敬

NBA／失投被騎士高層鼓掌挑釁…詹皇末節「這樣」回敬
NBA／詹姆斯隻手遮天 狂飆46分壓騎士

NBA／詹姆斯隻手遮天 狂飆46分壓騎士
NBA／科比逝世周年湖人將不追悼 詹姆斯：傳奇永不滅

NBA／科比逝世周年湖人將不追悼 詹姆斯：傳奇永不滅

熱門新聞

烏布瑞（右）本季時有神來一筆的精采補扣，連柯瑞都驚嘆。（路透）

NBA／「勇士救火隊」彈跳力超強 柯瑞讚：他是怪物體能

2021-01-24 08:30
已故NBA傳奇布萊恩。(美聯社)

NBA／川普卸任前行政令 科比將以「英雄身分」立雕像

2021-01-22 22:04
湯米奇女友是色情網站業餘明星。（取材自Instagram／Vanessa Sierra）

澳網／怨隔離無聊 湯米奇豔星女友：A片可多拍幾部了

2021-01-20 08:00
26日是傳奇球星布萊恩忌日，布萊恩幼年時成長地、義大利艾米利亞雷焦，為他及女兒吉安娜舉辦了紀念廣場揭幕儀式。(Getty Images)

NBA／義大利小鎮追思布萊恩 兒時玩伴憶當年

2021-01-26 13:50
新澤西州貝德明斯特的川普國家高球俱樂部。(美聯社)

高球／和川普切割 PGA錦標賽新球場出爐

2021-01-26 14:28
漢克阿倫享壽86歲，圖為當年他手裡舉著生涯第715轟的全壘打球、突破貝比魯斯紀錄的經典畫面。 (美聯社)

MLB／漢克阿倫病逝 13項數據看他當年有多神

2021-01-23 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」

散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法

警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法