我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

NBA／創三分球里程碑！楊恩狂飆41分 率老鷹驅逐巫師

體育新聞組╱綜合報導
楊恩（左）飆41分，寫三分球里程碑，率隊驅逐巫師。（Getty Images）
楊恩（左）飆41分，寫三分球里程碑，率隊驅逐巫師。（Getty Images）

老鷹29日面對全聯盟戰績墊底的巫師，首節後段就逐漸拉開比分，之後雙方差距更加擴大，一度領先超過20分；儘管巫師第四節力圖振作，追到僅差10分，但楊恩（Trae Young）之後攻下12分，直接將比賽買單。終場，老鷹在客場以116：100擊敗巫師，迫使巫師吞下4連敗。

影音來源：聯合影音網

楊恩全場18投10中包括三分球9投5中、17罰16中，狂攻41分5助攻3籃板，這是他本季第2次得分超過40分。此外，根據統計，楊恩生涯三分球命中數累積達到403顆，只用159場比賽就完成，創下史上最少場次紀錄。

柯林斯（John Collins）得到17分8籃板，卡佩拉（Clint Capela）13分14籃板3助攻3阻攻。蓋里納利（Danilo Gallinari）11分。

巫師攻勢仍集中在雙衛身上，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）18投8中拿到26分6籃板4助攻，至於比爾（Bradley Beal）則是手感欠佳，26投僅10中，三分球更是8投盡墨，拿到26分3助攻2籃板2抄截，開季以來已經連續15場至少拿到25分。

衛斯特布魯克在第四節初吞下本場第2次技術犯規，遭驅逐出場；同樣地，朗多（Rajon Rondo）也是在比賽中收到2次技術犯規，遭到驅逐。

巫師近年積極拓展國際市場，球隊官方網站不但有日文與中文，前者當然是為服務關注來自東瀛的八村壘球迷服務，如今新秀阿夫迪賈（Deni Avdija）出身也讓球隊進一步擴大事業版圖。

此外，黃蜂與溜馬前次交手，敗給帶傷上場的沙波尼斯（Domantas Sabonis）繳出大三元，29日黃蜂再次對上溜馬，靠著關鍵三分彈連發，黃蜂終場以108：105螫傷溜馬，成功報了一箭之仇。

影音來源：聯合影音網

上一則

NBA／求心安？熱火不甩嘲諷 出動狗狗嗅病毒

延伸閱讀

NBA／波波維奇生日跑去打疫苗 獲讚72歲一尾活龍

NBA／波波維奇生日跑去打疫苗 獲讚72歲一尾活龍
NBA史上最悲情…比爾連10場破40分 巫師都輸

NBA史上最悲情…比爾連10場破40分 巫師都輸
NBA／希爾德連83場命中三分球 史上第5

NBA／希爾德連83場命中三分球 史上第5
退役NBA巨星韋德豪宅 開價600萬

退役NBA巨星韋德豪宅 開價600萬

熱門新聞

烏布瑞（右）本季時有神來一筆的精采補扣，連柯瑞都驚嘆。（路透）

NBA／「勇士救火隊」彈跳力超強 柯瑞讚：他是怪物體能

2021-01-24 08:30
已故NBA傳奇布萊恩。(美聯社)

NBA／川普卸任前行政令 科比將以「英雄身分」立雕像

2021-01-22 22:04
湯米奇女友是色情網站業餘明星。（取材自Instagram／Vanessa Sierra）

澳網／怨隔離無聊 湯米奇豔星女友：A片可多拍幾部了

2021-01-20 08:00
26日是傳奇球星布萊恩忌日，布萊恩幼年時成長地、義大利艾米利亞雷焦，為他及女兒吉安娜舉辦了紀念廣場揭幕儀式。(Getty Images)

NBA／義大利小鎮追思布萊恩 兒時玩伴憶當年

2021-01-26 13:50
新澤西州貝德明斯特的川普國家高球俱樂部。(美聯社)

高球／和川普切割 PGA錦標賽新球場出爐

2021-01-26 14:28
漢克阿倫享壽86歲，圖為當年他手裡舉著生涯第715轟的全壘打球、突破貝比魯斯紀錄的經典畫面。 (美聯社)

MLB／漢克阿倫病逝 13項數據看他當年有多神

2021-01-23 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」

散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」