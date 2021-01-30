NBA／創三分球里程碑！楊恩狂飆41分 率老鷹驅逐巫師

楊恩（左）飆41分，寫三分球里程碑，率隊驅逐巫師。（Getty Images）

老鷹29日面對全聯盟戰績墊底的巫師，首節後段就逐漸拉開比分，之後雙方差距更加擴大，一度領先超過20分；儘管巫師第四節力圖振作，追到僅差10分，但楊恩（Trae Young）之後攻下12分，直接將比賽買單。終場，老鷹在客場以116：100擊敗巫師，迫使巫師吞下4連敗。

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楊恩全場18投10中包括三分球9投5中、17罰16中，狂攻41分5助攻3籃板，這是他本季第2次得分超過40分。此外，根據統計，楊恩生涯三分球命中數累積達到403顆，只用159場比賽就完成，創下史上最少場次紀錄。

柯林斯（John Collins）得到17分8籃板，卡佩拉（Clint Capela）13分14籃板3助攻3阻攻。蓋里納利（Danilo Gallinari）11分。

巫師攻勢仍集中在雙衛身上，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）18投8中拿到26分6籃板4助攻，至於比爾（Bradley Beal）則是手感欠佳，26投僅10中，三分球更是8投盡墨，拿到26分3助攻2籃板2抄截，開季以來已經連續15場至少拿到25分。

衛斯特布魯克在第四節初吞下本場第2次技術犯規，遭驅逐出場；同樣地，朗多（Rajon Rondo）也是在比賽中收到2次技術犯規，遭到驅逐。

巫師近年積極拓展國際市場，球隊官方網站不但有日文與中文，前者當然是為服務關注來自東瀛的八村壘球迷服務，如今新秀阿夫迪賈（Deni Avdija）出身也讓球隊進一步擴大事業版圖。

此外，黃蜂與溜馬前次交手，敗給帶傷上場的沙波尼斯（Domantas Sabonis）繳出大三元，29日黃蜂再次對上溜馬，靠著關鍵三分彈連發，黃蜂終場以108：105螫傷溜馬，成功報了一箭之仇。

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