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NBA／波波維奇生日跑去打疫苗 獲讚72歲一尾活龍

記者陳元廷／綜合外電報導
波波維奇。（歐新社）
波波維奇。（歐新社）

1月28日是馬刺傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）的72歲大壽，他也選擇現身施打新冠肺炎疫苗，希望鼓勵更多高危族群的長者把握機會接種。

「科學角度來看，根本不必考慮就該這麼做，這也是正確行為，唯有這樣我們才都能恢復正常生活」，波波維奇說，日前傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）也同樣以身作則。

波波維奇歡度72歲生日，成為NBA史上最年長主帥，子弟兵蓋伊（Rudy Gay）也對老教頭健康與精神狀態給予非常正面的評價，還特別以之前爆紅照片為證。

「他可有精神得很呢！你們都有看過他跳起來的照片吧？他比隊上某些人都還跳得高，我希望我到72歲還能像他一樣健康」，蓋伊說，拿波總日前抗議判決一躍暴紅模樣開玩笑。

NBA 疫苗 新冠肺炎

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