NBA／波波維奇生日跑去打疫苗 獲讚72歲一尾活龍

1月28日是馬刺傳奇教頭波波維奇(Gregg Popovich)的72歲大壽,他也選擇現身施打新冠肺炎疫苗 ,希望鼓勵更多高危族群的長者把握機會接種。

「科學角度來看,根本不必考慮就該這麼做,這也是正確行為,唯有這樣我們才都能恢復正常生活」,波波維奇說,日前傳奇球星賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)也同樣以身作則。

波波維奇歡度72歲生日,成為NBA 史上最年長主帥,子弟兵蓋伊(Rudy Gay)也對老教頭健康與精神狀態給予非常正面的評價,還特別以之前爆紅照片為證。

「他可有精神得很呢!你們都有看過他跳起來的照片吧?他比隊上某些人都還跳得高,我希望我到72歲還能像他一樣健康」,蓋伊說,拿波總日前抗議判決一躍暴紅模樣開玩笑。

“I’m going to get the COVID-19 vaccine shot – it will keep me safe, keep my family safe and keep other people safe. Let’s do this together.” - @spurs Head Coach Gregg Popovich



To learn more, visit https://t.co/WrLXSIt4oM. pic.twitter.com/hgpMibku4J