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NBA史上最悲情…比爾連10場破40分 巫師都輸

體育新聞組／綜合報導
巫師戰績爛，比爾也很無奈。（美聯社）
巫師戰績爛，比爾也很無奈。（美聯社）

巫師隊比爾（Bradley Beal）個人飆分表現不間斷的同時，悲情紀錄似乎也看不到盡頭，27日對鵜鶘砍47分還是輸球，讓自己已經連續10場得分破40分，但卻都以球隊吞敗收場，比爾挫折情緒可想而知，當記者明知故問時，他也簡單扼要回應。

就在賽後有媒體問，自己當下心情是否感到挫折時，比爾就直言：「你說天空是藍的嗎？」而他也不掩飾輸球時展現失望肢體語言，「假如我坐在那笑，你們媒體又會怎麼說呢？我就是很痛恨輸球，只要繼續輸，我當然就會一直臭臉」。

比爾開季14場比賽至少都拿到25分，其中9場破30分，3場破40分。但對他來說，最難堪的情況莫過於，即便自己賣力飆高分，現實卻是一勝難求。

根據統計，比爾已連續第10次單場破40分但球隊卻面臨輸球的窘境，成為聯盟史上第一位寫下如此悲情紀錄的球員。而從上季到今年賽季，比爾共有13場比賽得分超過40分，巫師戰績是1勝12敗。

「這很艱難，我們想要贏球，我也希望贏得比賽。我想在這裡贏球。」比爾說。「我們知道我們球隊要比目前3勝11敗的成績要好得多，我們不能陷在這個數字裡面。」

比爾一再上演個人爆發得分秀卻無法率隊贏球，當然也讓外界對他未來動向格外關注，他對此也澄清表示：「這一切都很煎熬沒錯，我們都想贏球，我自己當然也是，這是為什麼我留下，我想在這裡贏球，我覺得我能在這作到這點。」

比爾目前以平均35.4分高居聯盟得分王，大幅領先排名第2的杜蘭特（Kevin Durant）。

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