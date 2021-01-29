NBA／拓荒者缺兵少將…末節鎖死里拉德 火箭4連勝

里拉德雖拿下30分，拓荒者仍不敵火箭。（美聯社）

面對一口氣少了3名先發的拓荒者，火箭28日克服首節慢熱所導致的落後，且關鍵時刻封鎖里拉德（Damian Lillard）進攻，終場就以104：101摘4連勝。

來源：聯合影音網

除歸隊時間以月計的諾基奇（Jusuf Nurkic）與麥凱倫（C.J. McCollum）外，拓荒者近期還少了進入腦震盪保護程序的柯文頓（Robert Covington），戰力拉警報。

拓荒者此役首節意外順手，里拉德單節包辦13分，且火箭團隊命中率不到3成僅拿17分，只是領先局面很快遭翻盤，次節雙方手感互換，火箭很快扳回。

火力復甦的火箭第3節延續進攻節奏，進一步擴大領先，拓荒者末節雖靠崔蘭特（Gary Trent Jr.）力挽狂瀾，且一度在倒數3分51秒取得反超，但無法守成。

最大敗因在里拉德遭重兵看守，不但幾次高難度出手不中且還出現要命失誤，最後火箭取得3分超前後，崔蘭特更有離譜籃下放槍，斷送最後反撲逆轉機會。

里拉德此役出戰37分鐘，23投11中，其中三分球11投5中，罰球4投3中；雖拿到30分、9助攻，但其中第4節只獲2分，崔蘭特攻23分則居次；而火箭以歐拉迪波（Victor Oladipo）獲25分為佳，沃爾（John Wall）添20分，且伍德（Christian Wood）甫回歸就進帳22分、12籃板。