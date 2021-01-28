我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2559萬例 加州破325萬

重新超車福斯！豐田成為2020年汽車銷量王

NBA／給年輕人讓路…鵜鶘想交易鮑爾、瑞迪克

體育新聞組／綜合報導
鮑爾。（路透）
鮑爾。（路透）

根據「The Athletic」知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，紐奧良鵜鶘已經接到數支球隊有關鮑爾（Lonzo Ball）和瑞迪克（JJ Redick）的詢問電話，表達出交易的意願。

據悉，鵜鶘方面希望通過交易鮑爾和瑞迪克來為陣中年輕後衛亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）和路易斯（Kira Lewis Jr.）創造一個更寬廣的未來發展道路。

對鵜鶘來說，威廉森（Zion Williamson）和英格倫（Brandon Ingram）將會是球隊未來的兩大核心，在此基礎上繼續進行陣容補強和年輕球員的養成工作。儘管鵜鶘開季以來戰績不盡理想，不過球團對於新任主帥大范甘迪（Stan Van Gundy）的工作表現仍感到滿意。

23歲的鮑爾將在今年賽季結束後成為受限制自由球員，36歲老將瑞迪克則將成為完全自由球員。

另一方面，有消息人士透露，勇士和鵜鶘討論到涉及烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）的交易可能性，不過現階段也僅止於初期討論。

瑞迪克。（路透）
瑞迪克。（路透）

鮑爾 勇士 威廉

上一則

MLB／漢德不來…大都會急需左投 傳簽下盧普

下一則

MLB／最愛洋基舊將？費城人又簽兩投手

延伸閱讀

撐經濟 Fed利率不動 美股不領情

撐經濟 Fed利率不動 美股不領情
世界晚報／加州失業金詐領嚴重 410萬人要退錢

世界晚報／加州失業金詐領嚴重 410萬人要退錢
Fed鮑爾重申大力支撐經濟 美股跌勢依舊擴大

Fed鮑爾重申大力支撐經濟 美股跌勢依舊擴大
美股道瓊期指大跌近300點 企業財報穩健也無力回天

美股道瓊期指大跌近300點 企業財報穩健也無力回天

熱門新聞

伍茲妮雅琪秀出泳裝照。 (取材自推特)

網球／伍茲妮雅琪秀性感泳裝 婚後身材不走樣

2021-01-21 20:04
烏布瑞（右）本季時有神來一筆的精采補扣，連柯瑞都驚嘆。（路透）

NBA／「勇士救火隊」彈跳力超強 柯瑞讚：他是怪物體能

2021-01-24 08:30
湯米奇女友是色情網站業餘明星。（取材自Instagram／Vanessa Sierra）

澳網／怨隔離無聊 湯米奇豔星女友：A片可多拍幾部了

2021-01-20 08:00
歐尼爾再次抨擊哈登，認為他加入籃網後若沒奪冠就是失敗。（路透）

NBA／砲口對準哈登 歐尼爾：我不是講好聽話的好好先生

2021-01-22 08:00
已故NBA傳奇布萊恩。(美聯社)

NBA／川普卸任前行政令 科比將以「英雄身分」立雕像

2021-01-22 22:04
最新球隊市值評估出爐，勇士超車湖人登上第2寶座。 (美聯社)

NBA／市值破50億球隊 前三名居然有尼克

2021-01-20 07:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡
想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸
龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量

龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量
財報差+投機軋空 道指大跌633點

財報差+投機軋空 道指大跌633點