NBA／給年輕人讓路…鵜鶘想交易鮑爾、瑞迪克

鮑爾。（路透）

根據「The Athletic」知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，紐奧良鵜鶘已經接到數支球隊有關鮑爾 （Lonzo Ball）和瑞迪克（JJ Redick）的詢問電話，表達出交易的意願。

據悉，鵜鶘方面希望通過交易鮑爾和瑞迪克來為陣中年輕後衛亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）和路易斯（Kira Lewis Jr.）創造一個更寬廣的未來發展道路。

對鵜鶘來說，威廉 森（Zion Williamson）和英格倫（Brandon Ingram）將會是球隊未來的兩大核心，在此基礎上繼續進行陣容補強和年輕球員的養成工作。儘管鵜鶘開季以來戰績不盡理想，不過球團對於新任主帥大范甘迪（Stan Van Gundy）的工作表現仍感到滿意。

23歲的鮑爾將在今年賽季結束後成為受限制自由球員，36歲老將瑞迪克則將成為完全自由球員。

另一方面，有消息人士透露，勇士 和鵜鶘討論到涉及烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）的交易可能性，不過現階段也僅止於初期討論。