NBA／前一場傷退無大礙…沙波尼斯大三元 溜馬捕黃蜂

沙波尼斯發揮絕佳表現，完成本季第2次大三元。（Getty Images）

前一場因膝傷提前退場的沙波尼斯（Domantas Sabonis），在經過核磁共振檢查無礙後，在27日客場面對黃蜂的比賽重新歸隊，而且隨即發揮絕佳表現，全場10投9中，攻下22分11籃板10助攻，完成本季第2次大三元，也是生涯第6次，和施倫夫（Detlef Schrempf）並列隊史第一。

來源：聯合影音網

除了沙波尼斯的強勢演出外，主控波格登（Malcolm Brogdon）拿下25分7籃板6助攻，大哈勒戴（Justin Holiday）轟進5記三分球，得到19分6籃板，麥克德莫（Doug McDermott）替補登場砍進本季新高28分，溜馬在第四節擺脫黃蜂的追擊，以116：106拿下2連勝。

溜馬在第四節出一度取得9分領先，但黃蜂在華盛頓（P.J. Washington）接連取分的帶動下，回敬一波9比2的攻勢，將雙方差距縮小到2分差。麥克德莫隨後獨拿11分，加上沙波尼斯和波格登也補上7分，溜馬趁勢拉開比分，順利拿下比賽。

黃蜂全隊共6人得分超過兩位數，洛齊爾（Terry Rozier）拿到20分4籃板3助攻，華盛頓18分8籃板4助攻，海瓦德（Gordon Hayward）16分4助攻，葛拉罕（Devonte' Graham）16分5助攻3籃板，賽勒（Cody Zeller）10分14籃板4助攻。