我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2559萬例 加州破325萬

重新超車福斯！豐田成為2020年汽車銷量王

NBA／前一場傷退無大礙…沙波尼斯大三元 溜馬捕黃蜂

體育新聞組／綜合報導
沙波尼斯發揮絕佳表現，完成本季第2次大三元。（Getty Images）
沙波尼斯發揮絕佳表現，完成本季第2次大三元。（Getty Images）

前一場因膝傷提前退場的沙波尼斯（Domantas Sabonis），在經過核磁共振檢查無礙後，在27日客場面對黃蜂的比賽重新歸隊，而且隨即發揮絕佳表現，全場10投9中，攻下22分11籃板10助攻，完成本季第2次大三元，也是生涯第6次，和施倫夫（Detlef Schrempf）並列隊史第一。

來源：聯合影音網

除了沙波尼斯的強勢演出外，主控波格登（Malcolm Brogdon）拿下25分7籃板6助攻，大哈勒戴（Justin Holiday）轟進5記三分球，得到19分6籃板，麥克德莫（Doug McDermott）替補登場砍進本季新高28分，溜馬在第四節擺脫黃蜂的追擊，以116：106拿下2連勝。

溜馬在第四節出一度取得9分領先，但黃蜂在華盛頓（P.J. Washington）接連取分的帶動下，回敬一波9比2的攻勢，將雙方差距縮小到2分差。麥克德莫隨後獨拿11分，加上沙波尼斯和波格登也補上7分，溜馬趁勢拉開比分，順利拿下比賽。

黃蜂全隊共6人得分超過兩位數，洛齊爾（Terry Rozier）拿到20分4籃板3助攻，華盛頓18分8籃板4助攻，海瓦德（Gordon Hayward）16分4助攻，葛拉罕（Devonte' Graham）16分5助攻3籃板，賽勒（Cody Zeller）10分14籃板4助攻。

上一則

MLB／最愛洋基舊將？費城人又簽兩投手

下一則

NBA／約柯奇開季連18場雙十 金塊輕鬆滅熱火

延伸閱讀

NBA／籃網三巨頭合砍89分 延長賽險勝老鷹

NBA／籃網三巨頭合砍89分 延長賽險勝老鷹
NBA／東西區龍頭大戰 76人1分氣走湖人

NBA／東西區龍頭大戰 76人1分氣走湖人
NBA／「你愈罵他愈強」柯瑞遭爆愛在半場休息看負評

NBA／「你愈罵他愈強」柯瑞遭爆愛在半場休息看負評
NBA／失投被騎士高層鼓掌挑釁…詹皇末節「這樣」回敬

NBA／失投被騎士高層鼓掌挑釁…詹皇末節「這樣」回敬

熱門新聞

伍茲妮雅琪秀出泳裝照。 (取材自推特)

網球／伍茲妮雅琪秀性感泳裝 婚後身材不走樣

2021-01-21 20:04
烏布瑞（右）本季時有神來一筆的精采補扣，連柯瑞都驚嘆。（路透）

NBA／「勇士救火隊」彈跳力超強 柯瑞讚：他是怪物體能

2021-01-24 08:30
湯米奇女友是色情網站業餘明星。（取材自Instagram／Vanessa Sierra）

澳網／怨隔離無聊 湯米奇豔星女友：A片可多拍幾部了

2021-01-20 08:00
歐尼爾再次抨擊哈登，認為他加入籃網後若沒奪冠就是失敗。（路透）

NBA／砲口對準哈登 歐尼爾：我不是講好聽話的好好先生

2021-01-22 08:00
已故NBA傳奇布萊恩。(美聯社)

NBA／川普卸任前行政令 科比將以「英雄身分」立雕像

2021-01-22 22:04
最新球隊市值評估出爐，勇士超車湖人登上第2寶座。 (美聯社)

NBA／市值破50億球隊 前三名居然有尼克

2021-01-20 07:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡
想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸
龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量

龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量
財報差+投機軋空 道指大跌633點

財報差+投機軋空 道指大跌633點