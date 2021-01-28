NBA／約柯奇開季連18場雙十 金塊輕鬆滅熱火

約柯奇（右）開季連18場比賽完成雙十。（Getty Images）

面對缺兵少將的熱火，近況出色的金塊單在上半場就取得25分巨大領先優勢，雖然熱火第三節急起直追，但金塊板凳部隊第四節在波特（Michael Porter Jr.）和格林（JaMychal Green）聯手飆分下，持續發動猛攻，一口氣又將比分拉開。終場，金塊以109：82輕取熱火，取得5連勝。

來源：聯合影音網

金塊全隊6人得分超過兩位數，約柯奇（Nikola Jokic）14投9中，高效率拿下21分11籃板3助攻，開季連18場完成雙十。穆雷（Jamal Murray）14分5籃板4助攻，米爾賽普（Paul Millsap）11分7籃板，巴頓（Will Barton）10分3籃板。

波特12投7中拿到17分5籃板4抄截，格林15分10籃板，兩人分別投進3記三分球，其中第四節更是合拿20分。

納恩（Kendrick Nunn）此役拿到17分，阿德巴約（Bam Adebayo）15分7籃板6助攻。熱火整場比賽進攻狀態低迷，命中率僅37.5%，只能黯然吞下4連敗。

根據統計，約柯奇開季以來已經連續18場比賽都完成雙十，成為自NBA 和ABA合併以來第3位有如此表現的球員，前2位分別是1976-77年的華頓（Bill Walton）、2019-20年的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

華頓當時是開季連34場雙十，而安戴托昆波則是連續19場。